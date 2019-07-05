Польский суд разрешил выдать России Вячеслава Вишневского - бывшего гендиректора компании-владельца ТЦ Зимняя вишня. В результате страшного пожара в этом торговом центре в 2018 году погибли 60 человек.

Польский суд разрешил выдать России Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня". В результате страшного пожара в этом торговом центре в 2018 году погибли 60 человек.В России Вишневский, который с 2016 года проживает в Испании, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше. Окружной суд Варшавы издал постановление о допустимости выдачи его российским властям, но адвокат бизнесмена обжаловал это решение. Тем не менее, Апелляционный суд Варшавы не стал удовлетворять жалобу и оставил решение об экстрадиции в силе.Теперь дело передали министру юстиции, который примет окончательное решение о выдаче россиянина, сообщает РИА Новости.Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года. Пожар начался на верхнем этаже здания, где располагались кинотеатры и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети.На скамье подсудимых оказались 15 человек: собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.Вячеслав Вишневский обвиняется в том, что при реконструкции здания в 2013-2014 годах он дал взятку в размере 7 миллионов начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко.