С 5 июля в России упрощается порядок нотариального ведения наследственных дел.

Теперь при открытии наследственного дела следует предоставить нотариусу документы на претендуемое имущество – в частности, те, что объясняют природу происхождения недвижимости, к примеру, свидетельство о собственности.Раньше такие сведения предоставляли только сами претенденты на наследство или их законные представители, теперь же нотариусы смогут сами запрашивать эти сведения из ЕГРН, пояснили "Российской газете" в Росреестре.Расширение списка сведений, которые нотариусы могут получить самостоятельно, значительно упрощает получение гражданами наследства, подчеркнули в ведомстве.