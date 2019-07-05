Первая неделя июля оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. Дни.ру постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 июля 2019 года.

Первая неделя июля оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 июля 2019 года.Продюсер Александр Цекало был третьим супругом певицы Лолиты Милявской и единственным из пяти мужей, кому удалось прожить с ней целых 12 лет. По документам он является отцом дочери исполнительницы Евы, хотя, как уверяет Лолита, забеременела она от другого мужчины.Вполне закономерно, что репортеры, узнав о расставании Милявской и Иванова, связались с Цекало, чтобы узнать его мнение об этой ситуации. К тому же продюсер сам недавно пережил развод с матерью своих детей Викторией Галушкой. Но реакция Цекало была странной.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 июля 2019 года, читайте в и специальных .