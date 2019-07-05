Контракт на поставку Турции зенитных ракетных комплексов С-400 идет по плану. Турецкие СМИ сообщили даже точную дату поставки ЗРК заказчикам. Комплексы погрузят на два военно-транспортных самолета 7 июля. А на следующий день в Турцию прилетят российские специалисты, которые помогут разворачивать и настраивать С-400.

Контракт на поставку Турции зенитных ракетных комплексов С-400 идет по плану, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.Ранее турецкие СМИ сообщили даже точную дату поставки ЗРК заказчикам. Комплексы погрузят на два военно-транспортных самолета 7 июля. А на следующий день в Турцию прилетят российские специалисты, которые помогут разворачивать и настраивать С-400.4 июля глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир напомнил слова президента Реджепа Эрдогана, что ЗРК привезут в первой половине июля. Таким образом первые С-400 должны добраться до заказчиков в ближайшие несколько дней.С-400 "Триумф" – самый современный серийный российский зенитный ракетный комплекс. Он способен обнаружить воздушную цель в радиусе до 600 километров и сбить ее на расстоянии до 250 или 400 километров. Все зависит от типа ракеты. Подготовка к стрельбе занимает всего 5 минут.