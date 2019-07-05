Президент России Владимир Путин сделал в Риме важное разъяснение по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Он предложил спокойненько разобраться, кто что должен сделать. А до этого не перекладывать всю ответственность на одну из сторон. Путин добавил, что нельзя все время голословно требовать от России выполнения Минских соглашений, даже в той части, которая от Москвы никак не зависит.

Президент России Владимир Путин сделал в Риме важное разъяснение по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Он предложил спокойненько разобраться, кто что должен сделать. А до этого не перекладывать всю ответственность на одну из сторон. Путин добавил, что нельзя все время голословно требовать от России выполнения Минских соглашений, даже в той части, которая от Москвы никак не зависит.Владимир Путин подчеркнул, что шестой президент Украины Владимир Зеленский, получивший на выборах 73% голосов избирателей, получил мандат доверия от украинских граждан. Но глава российского государства отметил противоречивость заявлений Зеленского. Сначала он постоянно говорил о том, что готов урегулировать проблему в Донбассе, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит. Но при своем первом визите в Европу уже объявил, что не хочет говорить с сепаратистами, то есть, пояснил Путин, с теми людьми, с которыми в Донбассе он и должен был наладить прямой диалог."Это как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании, — заметил Путин и предложил немного подождать. — Дождемся окончания предвыборной кампании в парламент Украины — посмотрим, что будет происходить в реальной жизни".Отдельно во время пресс-конференции после встречи и переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Путин коснулся Минских соглашений. И того, как их нужно выполнять. Европейские страны и США часто обвиняет Россию в невыполнении Минских соглашений, оправдывая этим действие санкций против Москвы.Путин пояснил, что Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Но это значит, что на Украине должен быть отменен указ президента Порошенко о введении экономической блокады юго-востока страны."Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" – поинтересовался Путин у Джузеппе Конте и собравшихся на пресс-конференцию журналистов. — Мы же не можем это сделать за них!"Но Путин готов на компромиссы и поинтересовался: "Давайте я издам этот указ — что это будет тогда?"Кроме того, продолжил президент России, по Минским договоренностям надо принять решение по амнистии."Закон принят, но не подписан президентом, а это прямо записано в Минских соглашениях, — констатировал Путин и конкретно указал, на чьей стороне поля находится мяч в этой партии. — "Давайте спокойненько разберемся, кто что должен сделать, и не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон".Телеканал "Россия 24" вел прямую трансляцию пресс-конференции Конте и Путина из Рима.