Меган Маркл удивила болельщиков большого тенниса, неожиданно появившись на трибуне Уимблдонского турнира. Герцогиня Сассекская привлекла внимание как своим нарядом, так и таинственным ожерельем.

Меган Маркл удивила болельщиков большого тенниса, неожиданнопоявившись на трибуне Уимблдонского турнира. Герцогиня Сассекская привлеклавнимание как своим нарядом, так и таинственным ожерельем.Меган Маркл передала секретное послание своемуноворожденному сыну Арчи, решили журналисты. Не только представители СМИ, но ирядовые болельщики в соцсетях обсуждают один из аксессуаров супруги принцаГарри.Наблюдатели разглядели на шее Меган Маркл, попавшей вмногочисленные объективы фото– и видеокамер, тонкую цепочку – видимо, золотую -с кулоном в виде небольшой литеры А. Поклонники решили, что это первая букваимени новорожденного сына герцога и герцогини Сассекских – Арчи.Однако позже "детективам" вновь пришлось чесать взатылках: на шее женщины, сидевшей на трибуне прямо за , было точнотакое же ожерелье – только с буквой B. Пока ни одна из версий, выдвинутых наблюдателями, не нашлаподтверждения. В Кенсингтонском дворце ответа на "загадку века" покане дали.приехала в Уимблдон на матч своей давней подругиСерены Уильямс. Известную теннисистку ранее спросили, не хочет ли она, какопытная мать (спортсменка родила дочь Олимпию в 2017-м), поделиться сгерцогиней Сассекской секретами воспитания. Серена отказалась, отметив, что онаобычная женщина и вряд ли сможет удивить Меган, пишет Daily Express.