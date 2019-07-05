Меган Маркл удивила болельщиков большого тенниса, неожиданно
появившись на трибуне Уимблдонского турнира. Герцогиня Сассекская привлекла
внимание как своим нарядом, так и таинственным ожерельем.
Меган Маркл удивила болельщиков большого тенниса, неожиданно
появившись на трибуне Уимблдонского турнира. Герцогиня Сассекская привлекла
внимание как своим нарядом, так и таинственным ожерельем.
Меган Маркл передала секретное послание своему
новорожденному сыну Арчи, решили журналисты. Не только представители СМИ, но и
рядовые болельщики в соцсетях обсуждают один из аксессуаров супруги принца
Гарри.
Наблюдатели разглядели на шее Меган Маркл, попавшей в
многочисленные объективы фото– и видеокамер, тонкую цепочку – видимо, золотую -
с кулоном в виде небольшой литеры А. Поклонники решили, что это первая буква
имени новорожденного сына герцога и герцогини Сассекских – Арчи.
Однако позже "детективам" вновь пришлось чесать в
затылках: на шее женщины, сидевшей на трибуне прямо за , было точно
такое же ожерелье – только с буквой B. Пока ни одна из версий, выдвинутых наблюдателями, не нашла
подтверждения. В Кенсингтонском дворце ответа на "загадку века" пока
не дали.
приехала в Уимблдон на матч своей давней подруги
Серены Уильямс. Известную теннисистку ранее спросили, не хочет ли она, как
опытная мать (спортсменка родила дочь Олимпию в 2017-м), поделиться с
герцогиней Сассекской секретами воспитания. Серена отказалась, отметив, что она
обычная женщина и вряд ли сможет удивить Меган, пишет Daily Express.