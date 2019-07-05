К изготовлению комплектов игры хотят подключить людей, находящихся в местах лишения свободы

К изготовлению комплектов игры хотят подключить людей, находящихся в местах лишения свободыИдею обучающей игры для слепых и слабовидящих детей признали лучшей на Всероссийском конкурсе «Юные техники и изобретатели», номинация - «Социальный проект».Сразу пять кванторианцев из Владимирской области в этом году победили в региональном этапе конкурса «Юные техники и изобретатели», который организовали при поддержке Госдумы, и вышли в финал.Это авторы 2-х проектов: ученица Промдизайнквантума Арина Ларина придумала специальную обучающую игру-«бродилку» для слепых и слабовидящих детей, а учащиеся Промробоквантума Иван Петров, Илья Нестеров, Тимур Фархутдинов и Людмила Шаповал продумали систему мониторинга газа в помещениях.Финалистов чествовали сами организаторы: церемония награждения прошла в Госдуме в конце июня. Разработка владимирской школьницы Арины Лариной признали лучшей в номинации «Социальный проект».Дипломы и подарки финалистам вручала советник главы 33-го региона, президент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова. Она же предложила победительнице Арине Лариной дальнейшее развитие её проекта. На подаренном гироскутере девочка уже добирается на занятия Летней научной школы в «Кванториуме-33».Речь идёт о рождении уникального соцпроекта: планируют к изготовлению комплектов такой игры подключить людей, находящихся в местах лишения свободы. К слову, предварительные переговоры с руководством УФСИН уже провели: по словам Елены Ульяновой, сотрудники фонда смогли заручиться их согласием. Сейчас идёт обсуждение деталей предстоящей работы.