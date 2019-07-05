Звещдная пара Наталья Подольская и Владимир Пресняков сейчас отдыхают в Испании. В Сети появилось необычное видео из супермаркета, где жена сильно испугала своего мужа.

Звещдная пара Наталья Подольская и Владимир Пресняков сейчас отдыхают в Испании. В Сети появилось необычное видео из супермаркета, где жена сильно испугала своего мужа.Материал дополняется