Бюро исполкома Российского футбольного союза признало Сергея Лапочкина лучшим арбитром в сезоне-2018/19. О выборе в пользу 38-летнего судьи из Санкт-Петербурга сообщил официальный сайт РФС.

Бюро исполкома Российского футбольного союза признало Сергея Лапочкина лучшим арбитром в сезоне-2018/19. О выборе в пользу 38-летнего судьи из Санкт-Петербурга сообщил официальный сайт РФС.В минувшем сезоне Лапочкин отсудил в качестве главного арбитра финальный матч Кубка России между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом". Также он работал на играх квалификационного раунда Лиги Европы.Кроме того, стало известно, что Лапочкину доверено отсудить Суперкубок страны, в котором сыграют "Зенит" и "Локомотив". Встреча между ними состоится 6 июля.