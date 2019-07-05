Нет никаких основания пытаться возложить ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Москву. С таким заявлением выступила делегация РФ на заседании совета Россия-НАТО. Также россияне акцентировали внимание на реальных рисках нагнетания военно-политической обстановки в Европе и призвали проявить сдержанность.

Нет никаких оснований пытаться возложить ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Москву. С таким заявлением выступила делегация РФ на заседании совета Россия-НАТО. Также россияне акцентировали внимание на реальных рисках нагнетания военно-политической обстановки в Европе и призвали проявить сдержанность, пишет агентство ТАСС.Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что нужно готовиться к миру без ДРСМД. Он отметил, что и Россия, и НАТО понимают необходимость этого договора, но прорыва в переговорах пока не видно.Столтенберг опять обвинил Россию в нарушении ДРСМД и призвал ликвидировать все ракеты, которые под него подпадают. Только так можно спасти договор. Однако Москва не собирается этого делать, добавил генсек НАТО.Напомним, США утверждают, будто российская ракета 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер" имеет больший радиус действия, чем разрешает договор, и призывают от нее отказаться. Одновременно с этим, Соединенные Штаты и весь альянс игнорируют собственные нарушения ДРСМД.3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Соглашение запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров и крылатых ракет наземного базирования.