Поцелуев мост в Петербурге, Беседка ветров в Гурзуфе и смотровая башня в Сочи. Какие места россияне считают наиболее подходящими для свиданий?

За Петербург проголосовали 17% участников опроса, проведенного сервисом бронирования отелей Tvil.ru. Самым романтичным местом в городе стал Поцелуев мост, который, кстати, к поцелуям отношения не имеет – он назван в честь купца Поцелуева.По 17% голосов также получили Платан Дункан в Ялте и Беседка ветров в Гурзуфе.Лидером рейтинга стала смотровая башня на горе Ахун в Сочи, получившая 22% голосов.