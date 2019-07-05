Поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко может оставить братскую республику без российских денег. По словам экспертов, россияне против того, чтобы Москва спонсировала хотелки Минска.
Поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко может оставить братскую республику без российских денег. По словам экспертов, россияне против того, чтобы Москва спонсировала "хотелки" Минска.
В СМИ сообщалось, что за подписание дорожных карт об
интеграции в рамках Союзного государства с Россией Лукашенко хотел получить в
бюджет республики 10 миллиардов долларов от Москвы. Эксперты задаются вопросом:
а откуда взять деньги на "хотелки" Батьки?
Авторы Telegram-канала "Бульба престолов"
полагают, что дальнейшее спонсирование Москвой режима в Минске может ударить по
стабильности внутри самой России. "В России до 70 % населения
категорически против финансирования Беларуси, среди избирателей самого Путина
таких больше", – отмечают эксперты.
Для чего российскому лидеру увеличивать число недовольных
среди населения и создавать себе проблемы перед 2024 годом, задаются
риторическим вопросом авторы Telegram-канала. , отмечают авторы,
пользуется тем, что Россия боится потерять единственного союзника на западном
направлении.
Однако Кремлю так или иначе придется выбирать между риском
потерять благосклонность Батьки и риском роста недовольства среди населения.
"Около 60% избирателей не видят никакой особой ценности в союзе РФ и РБ,
их интересует больше финансовый вопрос. Соответственно, потеря "союзника" по
большому счету никак не повлияет на рейтинг федеральной власти", -
полагают аналитики.
Как подсчитал ранее бывший посол России в Белоруссии Михаил
Бабич, с 2000 по 2010 год ежегодная финансовая поддержка братской республики
обходилась Москве от сотен миллионов долларов до 2-3 миллиардов. Сейчас эта
цифра варьируется от пяти до шести миллиардов.
В феврале этого года захотел получить от России
очередной кредит в 600 миллионов долларов. В Минске планировали направить его
на погашение прошлых долгов перед Москвой. В настоящий момент долг соседней
республики перед нашей страной составляет 6,5 миллиарда долларов.