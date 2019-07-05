Поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко может оставить братскую республику без российских денег. По словам экспертов, россияне против того, чтобы Москва спонсировала хотелки Минска.

Поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко может оставить братскую республику без российских денег. По словам экспертов, россияне против того, чтобы Москва спонсировала "хотелки" Минска.В СМИ сообщалось, что за подписание дорожных карт обинтеграции в рамках Союзного государства с Россией Лукашенко хотел получить вбюджет республики 10 миллиардов долларов от Москвы. Эксперты задаются вопросом:а откуда взять деньги на "хотелки" Батьки?Авторы Telegram-канала "Бульба престолов"полагают, что дальнейшее спонсирование Москвой режима в Минске может ударить постабильности внутри самой России. "В России до 70 % населениякатегорически против финансирования Беларуси, среди избирателей самого Путинатаких больше", – отмечают эксперты.Для чего российскому лидеру увеличивать число недовольныхсреди населения и создавать себе проблемы перед 2024 годом, задаютсяриторическим вопросом авторы Telegram-канала. , отмечают авторы,пользуется тем, что Россия боится потерять единственного союзника на западномнаправлении.Однако Кремлю так или иначе придется выбирать между рискомпотерять благосклонность Батьки и риском роста недовольства среди населения."Около 60% избирателей не видят никакой особой ценности в союзе РФ и РБ,их интересует больше финансовый вопрос. Соответственно, потеря "союзника" побольшому счету никак не повлияет на рейтинг федеральной власти", -полагают аналитики.Как подсчитал ранее бывший посол России в Белоруссии МихаилБабич, с 2000 по 2010 год ежегодная финансовая поддержка братской республикиобходилась Москве от сотен миллионов долларов до 2-3 миллиардов. Сейчас этацифра варьируется от пяти до шести миллиардов.В феврале этого года захотел получить от Россииочередной кредит в 600 миллионов долларов. В Минске планировали направить егона погашение прошлых долгов перед Москвой. В настоящий момент долг соседнейреспублики перед нашей страной составляет 6,5 миллиарда долларов.