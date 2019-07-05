На летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе, первую золотую медаль для российской сборной завоевал дзюдоист Руслан Шахбазов. В весовой категории свыше 90 кг спортсмен из России в финальном поединке одержал победу над представителем Японии Кантой Накано.

На летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе, первую золотую медаль для российской сборной завоевал дзюдоист Руслан Шахбазов. В весовой категории свыше 90 кг спортсмен из России в финальном поединке одержал победу над представителем Японии Кантой Накано​​​.Ким Мин Чжон из Южной Кореи и Мухаммадкарим Хуррамов из Узбекистана стали обладателями бронзовых медалей.На данный момент сборная России занимает на Универсиаде пятое место в общекомандном зачете. На счету российской команды 7 (1 золото, 2 серебра, 4 бронзы) наград. Лидируют японские спортсмены, имеющие в своем активе три медали высшей пробы.