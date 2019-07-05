Александр Масляков не создавал КВН. У истоков Клуба веселых и находчивых стояли совсем другие люди, которые достойны уважения и признания.

Александр Масляков не создавал КВН. У истоков Клуба веселыхи находчивых стояли совсем другие люди, которые достойны уважения и признания.Об иске против Александра Маслякова впервые высказался генеральныйдиректор компании "Группа 7", которая и обратилась в суд. ДмитрийИванов подчеркнул: люди, которые создали что-то стоящее в этой жизни, достойныпризнания."И уважение к авторскому праву, к создателям КВН, кистории должно сохраняться. Что касается судов: мы считаем, что выиграем,оппоненты видят свою правду. В суд предоставлены все документы – пусть будетвынесено законное обоснованное решение. Пусть правосудие выскажется", -заявил Иванов.Иск против владельца компании "АМИК" был подан на основании фактов, которые выяснились во время работы надфильмом "КВН: Свидетельство о рождении", который и сейчас доступен наYouTube. В нем естьинтервью нескольких человек, которые являются настоящими "родителями"Клуба."Это Елена Гальперина – человек, которая на советскомеще телевидении запускала КВН как первый развлекательный проект. Именно онавзяла на себя всю ответственность за выход этого чуда в эфир. Это АндрейМеньшиков, который осуществил перезапуск проекта в 1986 году", – приводитслова Иванова "Комсомольская правда".Суд рассмотрит иск 19 августа. В качестве третьей стороны кделу привлекли Марину Топаз. Это вдова одного из основателей КВН СергеяМуратова, передает . Наследники Муратова и бывшийпартнер – Дмитрий Иванов – уверены, что отстоят авторскиеправа на КВН, придуманный в 1961 году. С 1990 года производством этого телешоузанимается объединение "АМИК", созданное Масляковым, .