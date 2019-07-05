Александр Масляков не создавал КВН. У истоков Клуба веселых
и находчивых стояли совсем другие люди, которые достойны уважения и признания.
Александр Масляков не создавал КВН. У истоков Клуба веселых
и находчивых стояли совсем другие люди, которые достойны уважения и признания.
Об иске против Александра Маслякова впервые высказался генеральный
директор компании "Группа 7", которая и обратилась в суд. Дмитрий
Иванов подчеркнул: люди, которые создали что-то стоящее в этой жизни, достойны
признания.
"И уважение к авторскому праву, к создателям КВН, к
истории должно сохраняться. Что касается судов: мы считаем, что выиграем,
оппоненты видят свою правду. В суд предоставлены все документы – пусть будет
вынесено законное обоснованное решение. Пусть правосудие выскажется", -
заявил Иванов.
Иск против владельца компании "АМИК" был подан на основании фактов, которые выяснились во время работы над
фильмом "КВН: Свидетельство о рождении", который и сейчас доступен на
YouTube. В нем есть
интервью нескольких человек, которые являются настоящими "родителями"
Клуба.
"Это Елена Гальперина – человек, которая на советском
еще телевидении запускала КВН как первый развлекательный проект. Именно она
взяла на себя всю ответственность за выход этого чуда в эфир. Это Андрей
Меньшиков, который осуществил перезапуск проекта в 1986 году", – приводит
слова Иванова "Комсомольская правда".
Суд рассмотрит иск 19 августа. В качестве третьей стороны к
делу привлекли Марину Топаз. Это вдова одного из основателей КВН Сергея
Муратова, передает . Наследники Муратова и бывший
партнер – Дмитрий Иванов – уверены, что отстоят авторские
права на КВН, придуманный в 1961 году. С 1990 года производством этого телешоу
занимается объединение "АМИК", созданное Масляковым, .