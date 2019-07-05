Сборная России завоевала семь медалей разного достоинства на стартовавшей в итальянском Неаполе летней Универсиаде. В активе российских спортсменов одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Сборная России завоевала семь медалей разного достоинства на стартовавшей в итальянском Неаполе летней Универсиаде. В активе российских спортсменов одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые награды.Единственное золото россиян по итогам первого дня соревнований принадлежит дзюдоисту Руслану Шахбазову, первенствовавшему в весовой категории до 90 килограмм. Два серебра – у шпажистки Евгении Жарковой и дзюдоистки Мадины Таймазовой.Обладателями бронзовых медалей стали Илья Молчанов в прыжке с трехметрового трамплина, пловец Антон Никитин в дисциплине 400 метров вольным стилем, дзюдоистка Анна Гущина в весе до 70 килограмм, а также сборная России по спортивной гимнастике в лице Кирилла Прокопьева, Ильи Кибартаса и Ивана Стретовича – они стали третьими в командном многоборье.С семью медалями Россия по итогам первого соревновательного дня занимает пятую строчку. Впереди расположились только Корея с шестью медалями (2-2-2), США (5 медалей, 3-1-1-), Китай (5, 3-1-1) и Япония (6, 3-3-0).