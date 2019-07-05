Служба безопасности Украины задержала сотрудника одного из предприятий государственного концерна Укроборонпром – его сочли агентом российской военной разведки.

Служба безопасности Украины задержала сотрудника одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром" – его сочли агентом российской военной разведки.Жителя Запорожья, по данным СБУ, завербовали в 2014 году, и все это время он за вознаграждение собирал информацию о работе украинских оборонных предприятий и социально-политической обстановке.Мужчину задержали при пересечении границы, говорится в сообщении на странице СБУ в Facebook. У него нашли "материалы разведывательного характера" и микро-SD с собранными сведениями.Задержанному предъявили обвинение в государственной измене и арестовали на 60 суток.