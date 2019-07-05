Лидер
группы Ленинград высмеял руководителя Минздрава России Веронику
Скворцову на своей странице в Instagram. Сергей Шнуров высказался саркастически
в ее адрес после того, как чиновница отказалась от использования самолетов
Sukhoi SuperJet – 100.
Лидер
группы "Ленинград" высмеял руководителя Минздрава России Веронику
Скворцову на своей странице в Instagram. Сергей Шнуров высказался саркастически
в ее адрес после того, как чиновница отказалась от использования самолетов
Sukhoi SuperJet – 100.
Министр здравоохранения
России обратилась к правительству с просьбой закупить для
подведомственных структур Минздрава самолет. По ее мнению, для этого
больше подойдут французские Dassault Falcon 7X, чем SSJ-100. По словам
Вероники Скворцовой, лайнер нужен Федеральному медико-биологическому агентству,
не имеющему своего авиапарка.
Певец отреагировал на заявление главы Минздрава. Свое мнение он выразил
в традиционной для него стихотворной форме. За три часа пост Сергея
Шнурова собрал почти 70 тысяч лайков.
"Лучше смерть, чем унижений тыщи, в областных больницах
по бюджету. Ты другой страны такой не сыщешь, чтобы в рай
летали Суперджетом. Плитка облетела в помещениях – реаниматолог
написал. Госпрограмма по перемещению русского народа
в небеса", – цитирует публикацию музыканта в соцсети. Подписчики по достоинству оценили юмор Сергея Шнурова.
Многие отметили в комментариях, что артисту нужно попробовать себя
в политике. Некоторые даже заверили, что проголосуют за него, если будет баллотироваться в президенты России.
Ранее устроил перебранку в стихотворной
форме с Ксенией Собчак. Знаменитости обменивались "любезностями" через свои
соцсети. В конце концов музыкант решил прекратить скандальную "дуэль", решив не
отвечать на выпады телеведущей.