Лидер группы Ленинград высмеял руководителя Минздрава России Веронику Скворцову на своей странице в Instagram. Сергей Шнуров высказался саркастически в ее адрес после того, как чиновница отказалась от использования самолетов Sukhoi SuperJet – 100.

Лидергруппы "Ленинград" высмеял руководителя Минздрава России ВероникуСкворцову на своей странице в Instagram. Сергей Шнуров высказался саркастическив ее адрес после того, как чиновница отказалась от использования самолетовSukhoi SuperJet – 100.Министр здравоохраненияРоссии обратилась к правительству с просьбой закупить дляподведомственных структур Минздрава самолет. По ее мнению, для этогобольше подойдут французские Dassault Falcon 7X, чем SSJ-100. По словамВероники Скворцовой, лайнер нужен Федеральному медико-биологическому агентству,не имеющему своего авиапарка.Певец отреагировал на заявление главы Минздрава. Свое мнение он выразилв традиционной для него стихотворной форме. За три часа пост СергеяШнурова собрал почти 70 тысяч лайков."Лучше смерть, чем унижений тыщи, в областных больницахпо бюджету. Ты другой страны такой не сыщешь, чтобы в райлетали Суперджетом. Плитка облетела в помещениях – реаниматологнаписал. Госпрограмма по перемещению русского народав небеса", – цитирует публикацию музыканта в соцсети. Подписчики по достоинству оценили юмор Сергея Шнурова.Многие отметили в комментариях, что артисту нужно попробовать себяв политике. Некоторые даже заверили, что проголосуют за него, если будет баллотироваться в президенты России.Ранее устроил перебранку в стихотворнойформе с Ксенией Собчак. Знаменитости обменивались "любезностями" через своисоцсети. В конце концов музыкант решил прекратить скандальную "дуэль", решив неотвечать на выпады телеведущей.