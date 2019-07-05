Андрей Данилко, более известный под сценическим именем Верка Сердючка, дал интервью. Он откровенно рассказал, почему ушел с большой сцены.

Андрей Данилко, более известный под сценическим именем Верка Сердючка, дал интервью. Он откровенно рассказал, почему ушел с большой сцены.Последним масштабным выступлением Андрея Данилко стал фестиваль Atlas Weekend в 2017, после этого артист решил временно отказаться от большой сцены и сольных концертов. Впрочем, исключение все же он сделал – выступил на "Евровидении" в этом году. Международный музыкальный конкурс прошел в Израиле. Туда Верку Сердючку пригласили в качестве специального гостя.Однако собственным выступлением Андрей Данилко остался недоволен. "Для меня это было очень сложно. Надо было так себя собрать… мы там были неделю, я уже ждал, когда все это закончится. Конечно, я постарался взять себя в руки, но я собой недоволен. Это могло быть точнее, с настроением", – высказался артист на съемках шоу "Х-фактор" канала СТБ.Однако пока возвращаться на большую сцену Андрей Данилко не намерен. "Послушайте, мне надо самому соскучиться. Просто когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться", – объяснил .Он признался, что еще не чувствует себя готовым предстать перед массовым зрителем. "Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желания. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя", – цитирует исполнителя роли Верки Сердючки .