Правоохранительные органы Ингушетии пытаются найти отца избитой девочки. Полиция уже установила, что тетка и ее муж взяли ребенка под опеку без всяких документов. Мать также живет отдельно.

Правоохранительные органы Ингушетии пытаются найти отца избитой девочки. Полиция уже установила, что тетка и ее муж взяли ребенка под опеку без всяких документов. Мать также живет отдельно, сообщает агентство ТАСС.Напомним, в одну из больниц Ингушетии доставили девочку с тяжелыми травмами. У нее диагностировали перелом кисти руки, ушибы и ссадины. На данный момент пострадавшую прооперировали. Медики оценивают ее состояние, как стабильно тяжелое. Ребенка планируют перевезти в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.Следователи допрашивают родную тетку девочки. На данный момент она главный подозреваемый.