Бухгалтерские отделы сегодня есть во всех территориальных подразделениях МВД России Владимирской области.

6 июля сотрудники финансово-экономических подразделений системы МВД России отмечают свой профессиональный праздник - День Финансовой службы МВД России.История финансово-экономических подразделений началась 101 год назад, когда для финансирования местных органов власти и содержания аппарата НКВД образовалась и начала функционировать Финансовая служба - финансовый отдел НКВД РСФСР. О его структуре и функциях было упомянуто в докладе Наркома внутренних дел пятому съезду Советов 6 июля 1918 года. Эта дата официально признана днем образования службы.Сотрудники финансовой службы МВД России остаются за кулисами борьбы с преступностью. Но их профессия из-за отсутствия публичности менее полезной не становится.***В финансово-экономическом подразделении ОМВД России по Кольчугинскому району трудятся 5 женщин. Главный бухгалтер капитан внутренней службы Елизавета Леонтьева пришла на службу в органы в начале декабря 2003 года на должность инспектора группы лицензионно-разрешительной работы. В бухгалтерии Елизавета работает с октября 2016 года. В её подчинении находятся гражданские служащие - ведущий бухгалтер Сардана Власова и бухгалтеры Надежда Пахомова, Ирина Иванова и Елена Горельникова.Несмотря на малую численность подразделения, кольчугинские финансисты обеспечивают финансовыми ресурсами оперативно-служебную деятельность всех прочих служб, осуществляют материальное обеспечение и социальную защиту личного состава и пенсионеров системы МВД, контроль за рациональным и эффективным расходованием государственных средств.Они готовят ежеквартальные отчеты в налоговые органы, в пенсионный фонд и в фонд социального страхования, наравне с тыловиками несут ответственность за материальное обеспечение всего личного состава – начиная с бумаги и заканчивая компьютерами.Работа бухгалтера органа внутренних дел требует финансовой грамотности, знаний законов и нормативных документов, необходимости быть постоянно в курсе последних изменений в законодательстве. А еще требуются такие качества как кропотливость, внимательность и трудолюбие. Ведь за каждой цифрой – чья-то зарплата, благополучие семьи.***Более 27-и лет бухгалтерию Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возглавляет майор внутренней службы Людмила Ромашова.Свою трудовую биографию в ОВД Людмила Анатольевна начала в 18 лет на вольнонаемной должности бухгалтера, где набирала опыт работы, параллельно получая экономическое образование.В её подчинении работают шесть представительниц прекрасного пола: Елена Рожнова, Татьяна Стулова, Любовь Новожилова, Елена Кормашова, Анна Херсонова и Мария Капустина. Все они - опытные специалисты, ответственные и добросовестные сотрудники, досконально знающие это важнейшее направление деятельности, обладающие всеми необходимыми финансово-экономическими знаниями, настоящие профессионалы бухгалтерского дела. Эта сплоченная команда находится на финансовой передовой Отдела.«Поздравляю всех своих сотрудниц с профессиональным праздником! Ваша профессия - важная, необходимая, сложная и кропотливая. В нашей бухгалтерии нет случайных людей, работают только профессионалы. Благодарю вас за точность, грамотность и профессионализм!» - говорит Людмила Анатольевна.***Отдел бухгалтерии ОМВД России по Петушинскому району возглавляет майор внутренней службы Светлана Таланова.- После окончания университета мне посчастливилось служить рядом с замечательными людьми. Моим непосредственным наставником в работе, в осознании профессии была ведущий бухгалтер Ермаченкова Ольга Михайловна. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Ее знания, опыт и человеческие качества всегда помогали и помогают мне в работе, - рассказывает Светлана.Начинала свою службу Светлана Таланова стажером финансовой части. Сейчас общий стаж Светланы в органах внутренних дел составляет 17 лет. И все эти годы связаны с финансовой службой. За достижения в служебной деятельности Светлана неоднократно поощрялась руководством ОМВД. Среди её наград – медаль «За верность долгу» и «За отличие в службе» двух степеней.Под руководством главного бухгалтера Светланы Талановой в отделе бухгалтерии трудятся 4 сотрудницы. Коллектив - женский, сплоченный, грамотный, способный с высокой самоотдачей решать любые в рамках компетенции задачи. Это непросто, поскольку ежедневно необходимо в оперативном режиме работать с цифрами. Такая работа требует повышенной концентрации, внимания и личной ответственности за состояние дел на порученном участке.В канун профессионального праздника Светлана Таланова благодарит всех уважаемых ветеранов службы и сотрудников бухгалтерии, и желает крепкого здоровья, позитивного настроения, личного счастья и благополучия на долгие годы.***За финансы в ОМВД России по Судогодскому району отвечает дружный женский коллектив, состоящий из четырех представительниц прекрасного пола, которые трудятся в ОМВД России по Судогодскому району уже более десяти лет. Все они профессионалы своего дела. С огромной ответственностью и внимательностью сотрудницы относятся к своей работе. Очень грамотно и кропотливо ведут рабочую документацию.Возглавляет коллектив главный бухгалтер майор внутренней службы Хохлова Светлана Сергеевна – вдумчивый, энергичный сотрудник и руководитель, обладающий высоким уровнем профессионализма. В ее подчинении работают три вольнонаемных сотрудницы: Никанкина Лариса Юрьевна, Корзина Кристина Владимировна и Бондаренко Елена Анатольевна. Каждая из них хорошо знает не только свое направление деятельности, но и может заменить при необходимости свою коллегу, обеспечив четкую и слаженную работу механизма бухгалтерии.От всего коллектива финансового отдела сотрудницы поздравляю действующих коллег и ветеранов финансовой службы ОВД с профессиональным праздником! Желают успехов в работе, стабильности, крепкого здоровья и благополучия.***В межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный» в подразделении финансовой службы под чутким руководством главного бухгалтера майора внутренней службы Яны Алексеевой работают шесть трудолюбивых сотрудниц, которые, не считаясь с личным временем, несут нелегкую бухгалтерскую службу в системе МВД. Это Алина Романова, Лариса Смирнова, Ольга Титова, Татьяна Исайкина, Юлия Большакова и Елена Фролова. От профессионализма, внимательности и трудолюбия людей этой профессии зависит финансовое состояние целого отдела.- Работа нашего подразделения, имеющего многогранное направление деятельности, только со стороны может показаться делом несложным. А на деле наш коллектив направляет все свои усилия на обеспечение денежным довольствием личного состава и финансовое обеспечение оперативно-служебной деятельности. Мы не только грамотно и оперативно выполняем возложенные на нас функции, но стараемся за цифрами видеть, прежде всего, людей и их проблемы, - говорит Яна Алексеева.В день образования службы руководство и личный состав межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поздравляют бухгалтерский коллектив отдела с профессиональным праздником, благодарят сотрудников за добросовестный труд, желают крепкого здоровья, благополучия, успехов, энтузиазма в работе и хорошего настроения!