Полицейские вручили своим наставникам цветы и произнесли слова признательности за бесценный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения...

Летопись ОРУД-ГАИ-ГИБДД берет свое начало с далекого 1936 года. За время становления и развития служба претерпела качественные изменения и сегодня те, кто стоял у ее истоков щедро делятся опытом со своими последователями.Руководители ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве приехали в гости к ветеранам ГАИ. Они поздравили тех, кто большую часть своей жизни самоотверженно посвятил службе, обеспечивая мир и правопорядок на дорогах столицы. К поздравлениям присоединился депутат Московской городской Думы Александр Семенников. Вместе с правоохранителями он пожелал счастья и здоровья людям, которые честно, а часто рискуя жизнью, исполняют свой долг.В здании МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве руководители и личный состав также выразили теплые слова в адрес ветеранов Госавтоинспекции - МРЭО-2, ОТОР-1 и МРЭО ЦАО г. Москвы. Среди почетных гостей присутствовал первый руководитель МРЭО-2 Василий Андреевич Орлов, которому в этом году исполняется 86 лет. После коллективного фотографирования у здания отдела участники торжества поднялись на второй этаж, где в классе службы осмотрели оборудование и стенды, повествующие об истории отдела. По окончании встречи начальник подразделения подполковник полиции Константин Федоров вручил ветеранам памятные подарки. «Уважаемые ветераны ГАИ, традиции, заложенные Вами, живы и продолжаются. На Вашем примере учатся молодые сотрудники. От всей души желаю Вам бодрости духа и долголетия»,- сказал Константин Николаевич.В столь значимый день поздравили ветеранов инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Они вручили своим наставникам цветы и произнесли слова признательности за бесценный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81