Реакция общественности на инцидент с
Примадонной на Рижском вокзале абсолютно несоразмерна произошедшему. Так
считает вступившийся за Аллу
Пугачеву эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян.
Реакция общественности на инцидент с
Примадонной на Рижском вокзале абсолютно несоразмерна произошедшему. Так
считает вступившийся за Аллу
Пугачеву эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян.
"А что, собственно говоря, случилось? Алла Пугачева
разве впервые оказалась на перроне в автомобиле?" – спросил эксперт. По его
словам, несколько лет назад в Крыму с певицей было то же самое. "Но только тогда
не было никаких скандалов", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".
"Это были не проводы, а прием дорогих гостей. Их с
Максимом хлебом-солью встречали, вокруг было полно людей. Даже представитель
властей Крыма приходил. И никто не подумал тогда ее оштрафовать или вообще
как-то ущемить. Ее встречали с душой, а сейчас травля началась", – подчеркнул эксперт.
"Спокойнее всем нужно быть", – приструнил общественность Манукян. При этом он отметил, что и артистам, защищающим , нужно взять себя в руки – ничего
страшного с народной артисткой СССР не случится. "Я думаю, что ее даже
штрафовать не станут. Ну не сама же себя она на вокзал пустила", – заключил
эксперт.
Напомним, что появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало неоднозначную
реакцию у пользователей Сети. "А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?", "На перрон на машине? А что, так
можно?", "Прямо как президента
провожают", – раскритиковали россияне .