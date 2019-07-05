Реакция общественности на инцидент с Примадонной на Рижском вокзале абсолютно несоразмерна произошедшему. Так считает вступившийся за Аллу Пугачеву эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Реакция общественности на инцидент сПримадонной на Рижском вокзале абсолютно несоразмерна произошедшему. Таксчитает вступившийся за АллуПугачеву эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян."А что, собственно говоря, случилось? Алла Пугачеваразве впервые оказалась на перроне в автомобиле?" – спросил эксперт. По егословам, несколько лет назад в Крыму с певицей было то же самое. "Но только тогдане было никаких скандалов", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру"."Это были не проводы, а прием дорогих гостей. Их сМаксимом хлебом-солью встречали, вокруг было полно людей. Даже представительвластей Крыма приходил. И никто не подумал тогда ее оштрафовать или вообщекак-то ущемить. Ее встречали с душой, а сейчас травля началась", – подчеркнул эксперт."Спокойнее всем нужно быть", – приструнил общественность Манукян. При этом он отметил, что и артистам, защищающим , нужно взять себя в руки – ничегострашного с народной артисткой СССР не случится. "Я думаю, что ее дажештрафовать не станут. Ну не сама же себя она на вокзал пустила", – заключилэксперт.Напомним, что появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало неоднозначнуюреакцию у пользователей Сети. "А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?", "На перрон на машине? А что, такможно?", "Прямо как президентапровожают", – раскритиковали россияне .