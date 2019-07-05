На время пребывания главы украинского МИД Павла Климкина в политическом отпуске руководство ведомства будет возложено на заместителя министра по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль.

На время пребывания главы украинского МИД Павла Климкина в "политическом" отпуске руководство ведомства будет возложено на заместителя министра по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль, но во время ее командировки исполнять обязанности будет замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок, передает "Интерфакс".Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский после своего вступления в должность направил в Раду представление об отставке Климкина с поста главы МИД, но депутаты отказались утвердить его отставку.Несколько дней назад Зеленский снова предложил Раде рассмотреть вопрос увольнения Климкина.