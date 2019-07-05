Армен Джигарханян не является мужем Виталины Цымбалюк-Романовской уже почти два года. Без юной прелестницы он зачах, из былого франта превратился в развалину. А вот киевская пианистка, напротив, кажется, расцвела и стала еще прекраснее.

Армен Джигарханян не является мужем Виталины Цымбалюк-Романовской уже почти два года. Без юной прелестницы он зачах, из былого франта превратился в развалину. А вот киевская пианистка, напротив, кажется, расцвела и стала еще прекраснее.Тысячи лайков и комментариев собирает каждая фотографию Цымбалюк-Романовской в социальной сети Instagram. Люди в восторге от красоты, свежести и очарования бывшей жены Армена Борисовича. Причем радуется людей даже не столько красота Виталины, сколько ее морально-нравственные качества."Виталинка, по моим наблюдениям, – умница и очень преданная спутница для жизни и по жизни, – пишет одна из подписчиц на странице пианистки. – Вот что наиболее ценно! Со старым выжившим из ума Джигарханяном так возиться могла лишь святая".Товарка, конечно, права, в виртуальном пространстве плюнув в лицо народному артисту, ведь Виталина пылинки сдувала со своего немолодого мужа – звала по имени-отчеству и на "вы", кормила из ложечки, готовила диетические блюда, шила ему туфли на заказ у немецких мастеров. А уж какие клюквенные компоты наваривала!..Джигарханян же отплатил ей черной неблагодарностью, на всю страну ославив, оболгав и обозвав "фантастическим вором". После этого от него многие отвернулись. Зато число фанатов Виталины растет как на дрожжах. Они знают, что Виталина сделал все правильно."Рожайте детей и не обязательно выходить за муж! Вы сильная, существенная, сколько на вас свалилось за последнее время – вы все выдержали с улыбкой на устах", "Какая же вы милая и красивая, красотка просто", "Лучик свет в темном царстве", – восхищается пианисткой народ.