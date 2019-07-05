Созданный сторонниками Единой России Центр поддержки гражданских инициатив вместе с бизнес-сообществом разработает систему корпоративных грантов для реализации проектов социальной направленности. Ей смогут воспользоваться региональные некоммерческие организации, рассказал на политической конференции ЕР депутат Госдумы, сопредседатель центрального совета сторонников партии Сергей Боярский.

Созданный сторонниками "Единой России" Центр поддержки гражданских инициатив вместе с бизнес-сообществом разработает систему корпоративных грантов для реализации проектов социальной направленности. Ей смогут воспользоваться региональные некоммерческие организации, рассказал на политической конференции "ЕР" депутат Госдумы, сопредседатель центрального совета сторонников партии Сергей Боярский.Одно из важнейших направлений деятельности ЦПГИ -привлечение финансирования на социальные проекты. Для этого центр поддержкигражданских инициатив вместе с коммерческими организациями разработает системукорпоративных грантов. По словам Боярского, воспользоваться ей смогут небольшиеНКО в регионах, которые нуждаются в поддержке для оказания помощи на местах.Для помощи некоммерческим организациям партия использует возможности корпоративныхволонтеров. На безвозмездной основе они проконсультируют работников НКО повопросам реализации соцпроектов.Боярский напомнил, что социальные акции вместе сблаготворительным фондом "ДаДобро" ЦПГИ проводят уже на протяженииполугода. "Корпоративное волонтерство хоть и молодое направлениеблаготворительности, но уже зарекомендовало себя в нашей стране. И партнерыЦПГИ – коммерческие компании – готовы помогать НКО в решении рядаорганизационных и административных вопросов", – подчеркнул депутат Госдумы.По его словам, важным направлением поддержки некоммерческихорганизаций станет помощь в ведении бухгалтерии и юридического сопровождения.Боярский отметил, что ЦПГИ уже заключило ряд соглашений об оказании такойпомощи с коммерческими организациями.Соответствующая работа осложняет профильную деятельностьнекоммерческих организаций, требует от них много времени и кадровых ресурсов.Созданные сторонниками "ЕР" сервисы избавят некоммерческиеорганизации от сторонних задач, позволят им сосредоточиться на профильнойдеятельности.В своей статье "Единая Россия" – курс на перемены"премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев призвалколлег-однопартийцев учиться работать с теми, кто готов участвовать вреализации национальных проектов, включая НКО. "Некоммерческие организациимогут сделать многое. А вместе с "Единой Россией" – еще больше", – уверенглава правительства.Напомним, Центр поддержки гражданских инициативпродвигает проекты своих активистов и некоммерческих организаций в регионах.Структура занимается новыми медиа, экологией, внутренним туризмом, развитиемтерриторий, социальным предпринимательством, патриотическим воспитанием,активным долголетием и другими направлениями.