Последние несколько лет можно смело
назвать эрой хайпа. В погоне за сиюминутной славой звезды шоу-бизнеса готовы
прибегнуть к самым изощренным способам, чтобы оставаться в обойме и быть на
слуху. Причем речь идет не только о молодых артистах, которые только начинают
завоевывать внимание публики и ради известности готовы создавать вокруг себя
любые скандалы и пиар-истории.
Последние несколько лет можно смело
назвать эрой хайпа. В погоне за сиюминутной славой звезды шоу-бизнеса готовы
прибегнуть к самым изощренным способам, чтобы оставаться в обойме и быть на
слуху. Причем речь идет не только о молодых артистах, которые только начинают
завоевывать внимание публики и ради известности готовы создавать вокруг себя
любые скандалы и пиар-истории.
Сегодня хайпуют даже настоящие
ветераны эстрады. Взять, например, Филиппа Киркорова, который снимает в клипах
пенсионерок в купальниках и провоцирует слухи о романе с Ольгой Бузовой.
Правда, стоит отметить, что подобные приемы в общем и целом поп-королю пошли на
пользу: помимо преданных поклонников, Киркорову удается привлечь и новую,
молодую аудиторию, которая в большинстве своем обитает в интернете.
Похоже, пример Филиппа Бедросовича
оказался заразителен, и вслед за ним хайп поглотил даже столь статусную
артистку как Любовь Успенская. Императрица шансона несколько раз
шокировала общественность. Сначала 65-летняя звезда приняла участие в
интернет-шоу Насти Ивлеевой, в котором откровенно порассуждала о размерах
мужского достоинства. Затем Успенская объявила, что готова сделать ЭКО и уже
ищет донора. Конечно, если руководствоваться правилом, что цель оправдывает
средства, то артистке можно только поаплодировать. После таких откровений
певица снова появилась на первых полосах газет и в центре обсуждения СМИ.
Казалось бы – и новых альбомов выпускать не нужно, и тратить силы на запись
песен вовсе не обязательно.
В эпоху интернета можно просто
хорошенько хайпануть и продолжать оставаться на пике внимания без особых
усилий. Но разве этого ждут от любимых артистов преданные поклонники? Ведь ту
же Любу Успенскую народ полюбил вовсе не за интимные откровения, а за проникновенное
исполнение хитов "К единственному, нежному", "Кабриолет" и других. Вот только
подобных шлягеров в репертуаре исполнительницы не появляется уже много лет.
Хочется верить, что вскоре мы услышим от звезды не очередные провокационные
заявления, а новые композиции. Все-таки пиар пиару рознь и всегда стоит
задуматься, что стоит за подобными инсинуациями –хайп или позор?