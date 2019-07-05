Последние несколько лет можно смело назвать эрой хайпа. В погоне за сиюминутной славой звезды шоу-бизнеса готовы прибегнуть к самым изощренным способам, чтобы оставаться в обойме и быть на слуху. Причем речь идет не только о молодых артистах, которые только начинают завоевывать внимание публики и ради известности готовы создавать вокруг себя любые скандалы и пиар-истории.

Последние несколько лет можно смелоназвать эрой хайпа. В погоне за сиюминутной славой звезды шоу-бизнеса готовыприбегнуть к самым изощренным способам, чтобы оставаться в обойме и быть наслуху. Причем речь идет не только о молодых артистах, которые только начинаютзавоевывать внимание публики и ради известности готовы создавать вокруг себялюбые скандалы и пиар-истории.Сегодня хайпуют даже настоящиеветераны эстрады. Взять, например, Филиппа Киркорова, который снимает в клипахпенсионерок в купальниках и провоцирует слухи о романе с Ольгой Бузовой.Правда, стоит отметить, что подобные приемы в общем и целом поп-королю пошли напользу: помимо преданных поклонников, Киркорову удается привлечь и новую,молодую аудиторию, которая в большинстве своем обитает в интернете.Похоже, пример Филиппа Бедросовичаоказался заразителен, и вслед за ним хайп поглотил даже столь статуснуюартистку как Любовь Успенская. Императрица шансона несколько разшокировала общественность. Сначала 65-летняя звезда приняла участие винтернет-шоу Насти Ивлеевой, в котором откровенно порассуждала о размерахмужского достоинства. Затем Успенская объявила, что готова сделать ЭКО и ужеищет донора. Конечно, если руководствоваться правилом, что цель оправдываетсредства, то артистке можно только поаплодировать. После таких откровенийпевица снова появилась на первых полосах газет и в центре обсуждения СМИ.Казалось бы – и новых альбомов выпускать не нужно, и тратить силы на записьпесен вовсе не обязательно.В эпоху интернета можно простохорошенько хайпануть и продолжать оставаться на пике внимания без особыхусилий. Но разве этого ждут от любимых артистов преданные поклонники? Ведь туже Любу Успенскую народ полюбил вовсе не за интимные откровения, а за проникновенноеисполнение хитов "К единственному, нежному", "Кабриолет" и других. Вот толькоподобных шлягеров в репертуаре исполнительницы не появляется уже много лет.Хочется верить, что вскоре мы услышим от звезды не очередные провокационныезаявления, а новые композиции. Все-таки пиар пиару рознь и всегда стоитзадуматься, что стоит за подобными инсинуациями –хайп или позор?