После сообщений СМИ о том, что суд Ханты-Мансийска отказал родителям 4-летнего мальчика из Нефтеюганска с редким заболеванием в требовании обеспечить его жизненно необходимым препаратом, Росздравнадзор и Следственный комитет начали проверку. СМИ предполагают, что чиновников напугала его стоимость.

После сообщений СМИ о том, что суд Ханты-Мансийска отказал родителям четырехлетнего мальчика из Нефтеюганска с редким заболеванием (миодистрофия Дюшенна) в требовании обеспечить его жизненно необходимым препаратом, Росздравнадзор и Следственный комитет начали проверку.Ранее в прессе появились сообщения о том, что ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск, где рассматривалось дело о выдаче ему жизненно важного лекарства.Родителям сообщили номер кабинета, однако в действительности заседание якобы прошло в другом зале без них, и судья вынес решение в выдаче препарата отказать.Утверждалось, что врачи постановили назначить ребенку лекарство, которое в России не зарегистрировано, однако по закону его обязаны выдать местные власти.Журналисты предполагают, что терапия для больного ребенка должна была обойтись в 18 миллионов рублей, что могло напугать чиновников.В суде Ханты-Мансийска эту ситуацию пока не комментируют, передает ТАСС.