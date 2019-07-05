В Лондоне стартовал пятый соревновательный день престижного теннисного турнира категории Большого шлема – Уимблдон. В четвертый круг соревнования пробилась украинская теннисистка Элина Свитолина., обыгравшая гречанку Марию Саккари.

В Лондоне стартовал пятый соревновательный день престижного теннисного турнира категории "Большого шлема" – Уимблдон. В четвертый круг соревнования пробилась украинская теннисистка Элина Свитолина., обыгравшая гречанку Марию Саккари.Встреча третьего круга Уимблдона между теннисистками завершилась победой восьмой ракетки мира в трех партиях – 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Общая продолжительность встречи составила два часа семь минут.За путевку в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) – Даниэль Коллинз (США).