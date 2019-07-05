Худруку старейшего в России ярославского театра имени Волкова Евгению Марчелли объявлен выговор из-за конфликта в театре. Выговор художественному руководителю театра объявил министр культуры Владимир Мединский из-за возникшего в храме Мельпомены конфликта между худруком и директором театра Алексеем Туркаловым.

Худруку старейшего в России ярославского театра имени Волкова Евгению Марчелли объявлен выговор из-за конфликта в театре. Выговор художественному руководителю театра объявил министр культуры Владимир Мединский из-за возникшего в храме Мельпомены конфликта между худруком и директором театра Алексеем Туркаловым, сообщает РИА Новости."Худруку объявлен выговор", — объявил Мединский, пояснив, что Марчелли не сумел наладить дисциплину в театре, а возникший конфликт привел к репутационным потерям."Так управлять театром нельзя", — это уже реплика Мединского после совещания в Минкультуры в адрес Алексея Туркалова.Директора Ярославского театра уволен. Глава Минкультуры пообещал, что вопросы дальнейшей работы театра будут приняты в ближайшее время.После разбирательства внутритеатрального конфликта в Москве и конфликта с Туркаловым Евгений Марчелли решил написать заявление об уходе. Он попросил прощения у артистов, перед которыми чувствует свою ответственность."Они встали не за меня, они встали против ситуации войны, против сложной ситуации, в которой оказался театр", — пояснил худрук Театра Волкова.Евгений Марчелли с радостью принял решение российского министерства культуры и считает его единственно верным в данной ситуации. Марчелли написал заявление, поскольку самое правильное решение – уход двух сторон с поля боя."В данном случае, театр победил", — подчеркнул экс-худрук ярославского театра Волкова Евгений Марчелли, отметив, что это снизит напряжение в театре, вызванное противостоянием директора и худрука.Он добавил, что в войне всегда принимают участие две стороны. И ситуация дошла до критической, по словам Марчелли, из-за того, что он не нашел в себе силы снять первоначальное напряжение, а противоположная сторона не пошла на уступки.Обязанности директора Театра Волкова будет исполнять заместитель по финансам Юлия Серова. У нее есть соответствующий опыт, она часто заменяла директора в его отсутствие, подчеркнул Евгений Марчелли.