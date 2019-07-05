Власти Гибралтара заявили, что решение о задержании танкера Grace 1 было принято независимо, на основе действующих законов, а не по запросу США.

Власти Гибралтара заявили, что решение о задержании танкера Grace 1 было принято "независимо, на основе действующих законов", а не по запросу США, передает ТАСС.Ранее исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что танкер задержали по американскому запросу.Судно, следовавшее под флагом Панамы, задержали по подозрению поставок нефти в Сирию в нарушение санкций. Пакет санкций Евросоюза против Сирии запрещает практически все контакты европейского бизнеса с этой страной, особенно в области торговли нефтью.