Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот. Ровно в полдень по местному времени все подводные крейсеры приспустили Андреевские флаги и дали протяжный звуковой сигнал.

Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот. Ровно в полдень по местному времени все подводные крейсеры приспустили Андреевские флаги и дали протяжный звуковой сигнал, передает телеканал "Россия 24".В Вилючинске, где находится главная база подводных сил флота, прошла траурная церемония. На ней присутствовало командование, личный состав, представители администрации города, местной епархии, ветераны, студенты и школьники. В память о погибших зажгли 14 свечей. На воду возложили цветы и траурный венок. На Камчатке в разное время проходили службу трое моряков. Это капитан второго ранга Александр Авдонин, капитан 3 ранга Владимир Сухиничев и капитан — лейтенант Михаил Дубков.