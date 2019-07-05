Регина Тодоренко и Влад Топалов даже в день свадьбы не смогли не соригинальничать. Традиционный танец молодоженов они превратили в зажигательное эротическое шоу.

Регина Тодоренко и Влад Топалов даже в день свадьбы несмогли не соригинальничать. Традиционный танец молодоженов они превратили взажигательное эротическое шоу.Начинали Регина Тодоренко и Влад Топалов вполнеблагопристойно – с вальса. Однако жаркий поцелуй, которым должно былозавершиться выступление, раззадорил молодых – и тут они показали все, на чтоспособны – вплоть до тверка в исполнении Регины.Видео со свадьбы Тодоренко и Топалова, которая состоялась 3июля в итальянском Сорренто, появилось в Stories редактора новостей и светскойхроники . Расписались молодые еще в октябре 2018 года. Однакотеперь телеведущая и ее супруг решили устроить настоящий праздник для родных идрузей, пишет