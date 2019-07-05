Регина Тодоренко и Влад Топалов даже в день свадьбы не
смогли не соригинальничать. Традиционный танец молодоженов они превратили в
зажигательное эротическое шоу.
Регина Тодоренко и Влад Топалов даже в день свадьбы не
смогли не соригинальничать. Традиционный танец молодоженов они превратили в
зажигательное эротическое шоу.
Начинали Регина Тодоренко и Влад Топалов вполне
благопристойно – с вальса. Однако жаркий поцелуй, которым должно было
завершиться выступление, раззадорил молодых – и тут они показали все, на что
способны – вплоть до тверка в исполнении Регины.
Видео со свадьбы Тодоренко и Топалова, которая состоялась 3
июля в итальянском Сорренто, появилось в Stories редактора новостей и светской
хроники . Расписались молодые еще в октябре 2018 года. Однако
теперь телеведущая и ее супруг решили устроить настоящий праздник для родных и
друзей, пишет