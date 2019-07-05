Президент США Дональд Трамп посоветовал быть Ирану осторожным в своих действиях. Такие рекомендации он дал, комментируя последние заявления Ирана по ядерной сделке. В понедельник, 1 июля, в МАГАТЭ сообщили, что Иран превысил лимит в 300 килограмм низкообогащенного урана, который разрешен ядерной сделкой.

Президент США Дональд Трамп посоветовал быть Ирану осторожным в своих действиях. Такие рекомендации он дал, комментируя последние заявления Ирана по ядерной сделке."Посмотрим, что будет с Ираном. Ему нужно быть очень осторожным", — отметил Трамп, сообщает РИА Новости.Постоянный представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт обратилась с просьбой о проведении специального заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, чтобы обсудить доклад генерального директора Юкия Амано.В заявлении представительства США при международных организациях в Вене говорится, что заседание необходимо для обсуждения "последнего, вызывающего беспокойство доклада генерального директора МАГАТЭ о ядерной программе иранского режима", сообщает ТАСС. Также приводится информация о том, что США решительно поддерживают МАГАТЭ и его усилия по проверке в Иране.В постпредстве США отметили, что Джеки Уолкотт ранее заявляла Совету управляющих МАГАТЭ о том, что детальная и фактическая отчетность генерального директора о деятельности Ирана, а также о любых изменениях, необходима Совету для осуществления своих полномочий, чтобы точно оценить выполнение Ираном своих обязанностей в отношении гарантий и ядерных обязательств. Также подчеркивается, что международное сообщество должно привлечь к ответственности режим Ирана.В понедельник, 1 июля, в МАГАТЭ сообщили, что Иран превысил лимит в 300 килограмм низкообогащенного урана, который разрешен ядерной сделкой.