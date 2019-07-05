Тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес дал совет ирландскому бойцу Конору Макгрегору взять побольше охранников, если тот захочет посетить турнира UFC в Абу-Даби.

Тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес дал совет ирландскому бойцу Конору Макгрегору взять побольше охранников, если тот захочет посетить турнира UFC в Абу-Даби.Такое предупреждение в адрес ирландца связано с его многочисленными оскорблениями в адрес Нурмагомедова. "Макгрегору лучше максимально обеспечить себя защитой, ведь многим не понравилось, когда он оскорблял страну и отца Хабиба, — приводит слова Мендеса РИА Новости. – И он сделал худшее из всего, что мог – оскорбил супругу".Накануне и сам Нурмагомедов признался, что Макгрегору будет проблематично уехать из Абу-Даби в случае провокаций на турнире, где Хабибу предстоит провести бой с американцем Дастином Порье. Бой состоится 7 сентября.