В Воронежской области мировой суд оштрафовал бывшего учителя на 30 тысяч рублей за то, что во время урока он приложил к хулиганившему 5-класснику горячий утюг с отпариванием и ударил его гладильной доской по затылку. Потерпевшему за нанесенный вред он выплатил 50 тысяч рублей.

В Воронежской области мировой суд с участием представителя прокуратуры рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего учителя Землянской средней школы — 61-летнего Виктора Величкина.Дело было возбуждено по статье УК РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником.Судом было установлено, что в марте Величкин проводил урок технологии с пятиклассниками. Во время занятий он неоднократно пытался утихомирить расшумеввшихся детей, но они на замечания учителя не реагировали.Тогда Величкин взял находящийся в кабинете нагретый утюг, после чего, подошел к 11-летнему школьнику и, нажав на кнопку "отпаривание", на несколько секунд приложил его к спине, а затем — к ноге потерпевшего.После этого учитель подошел к разобранной гладильной доске, которая также находилась в кабинете "Технологии", собрал ее и ударил ею в затылок сидящему ученику.В результате действий педагога школьнику был нанесен физический и моральный вред. В ходе следствия Величкин добровольно выплатил в качестве его компенсации сумму в размере 50 тысяч рублей.Суд признал бывшего учителя виновным по инкриминированной ему статье и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.После этого ЧП в Землянской школе была проведена прокурорская проверка, по результатам которой директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Воронежской области.