В настоящее время певец находится на отдыхе во Франции. Филипп Киркоров поделился интересным кадром из Парижа с поклонниками на своей странице в Instagram.

В настоящее время певец находится на отдыхе во Франции. Филипп Киркоровподелился интересным кадром из Парижа с поклонниками на своей странице в Instagram.Корольроссийской сцены опубликовал снимок, глядя на который, поклонники восхитились,в какой отличной форме находится 52-летний исполнитель. На фото Филипп Киркоровшироко улыбается. Он снят в ловком прыжке на фоне знаменитой Эйфелевой башни.Поклонники буквальнооблизали звезду с головы до ног: столько много комплиментов они ему написали. "Вотэто грация", "Филипп, вы идеальны", "Ну кто скажет, что вам 50, молодой парень лет 30 не больше", "Вы очень стройный и красивый, ФилиппБедросович", "Прекрасная форма!", "Что тут еще сказать, крутой, очень классная фотография", -высказались подписчики Филиппа Киркорова.Как писали "Дни.ру",ранее певец с детьми Аллой-Викторией и Мартином отдыхали в Майами. Филипп Киркоров сводил наследников вДиснейленд, где они все весело провели время.Напомним, 29 июня поздравил с днем рождения своего сына Мартина. Мальчикуисполнилось семь лет. Отец опубликовал фото наследника в своем Instagram. "Сднем рождения, сынок!", – подписал пост растрогавшийся певец.Недавно выпустил клип на песню "Стеснение пропало". Ролик вызвал бурную реакцию общественности. Россияне разделились на два лагеря: одни поздравили исполнителя с новым хитом, а другие же раскритиковали за излишнюю, на их взгляд, эпатажность.