05.07.2019

2019-07-05 11:05:41

Украина дерзко похитила ценного свидетеля по MH17 у ДНР

Украинский спецназ дерзко похитил офицера ДНР Владимира Цемаха, которого называют "ценным свидетелем" по делу о сбитом малайзийской "Боинге" над Донбассом. Мужчину оглушили возле его дома, накачали таблетками и вывезли в Киев по подложным документам, пишет .



По информации издания, еще в 2014 году Цемах мстил Киеву за жертв "кровавого удара" ВВС Украины. Сейчас же ему грозит до 15 лет тюрьмы за террористическую деятельно. Более того, предполагается, что на него "повесят "Боинг"" – мужчина командовал ПВО ДНР первой Славянской бригады в октябре 2014 года, до этого служил в бригаде обычным военным. Часть располагалась недалеко от того места, где упал злополучный самолет.