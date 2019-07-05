На днях в сети появились свежие фотографии популярного артиста Бориса Моисеева. О состоянии певца журналисты узнали, связавшись с его другом.

На днях в сети появились свежие фотографии популярного артиста Бориса Моисеева. О состоянии певца журналисты узнали, связавшись с его другом.В конце 2010 года Борис Моисеев попал в больницу с инсультом. С каждым днем артисту становилось все хуже, его даже ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К счастью, певец смог выкарабкаться. Уже весной 2011 года он отметился на одном концерте, а летом – на другом.Однако известно, что в результате инсульта эпатажный исполнитель частично парализован. Сейчас Борис Моисеев на пенсии: он путешествует и старается наслаждаться жизнью. Так, свой юбилей он отметил в Майами, а теперь находится в Юрмале.В Сети появились свежие фотографии Бориса Моисеева, на которых тот запечатлен в обществе друзей и близких. О состоянии исполнителя рассказал его друг и арт-директор Сергей Горох. "Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения. Он стабильно находится в том состоянии, которое у него есть", – цитирует приятеля артиста .Не исключено, что в Юрмале Борис Моисеев встретиться со своими именитыми соотечественниками. Там же проводят время автор-песенник Юрий Николаев с супругой, певицей Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой, а также на днях там появились Алла Пугачева с молодым мужем, юмористом и шоуменом Максимом Галкиным и их детьми Гарри и Лизой.Кроме того, Борис Моисеев намерен встретиться В Юрмале с Лаймой Вайкуле. Вместе с друзьями певец отдохнет на фестивале "Рандеву", который начнется 18 июля. По словам Сергея Гороха, за певцом приглядывает горничная и он сам, поэтому за здоровье артиста можно не беспокоиться.