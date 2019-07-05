В Калининградскую область по электронной визе приехали первые восемь иностранцев. Сначала гражданка Польши пересекла российскую границу через пункт пропуска Мамоново — Гроново. Следом еще несколько человек приехали в регион с литовской стороны.

В Калининградскую область по электронной визе приехали первые восемь иностранцев. Сначала гражданка Польши пересекла российскую границу через пункт пропуска "Мамоново — Гроново". Следом еще несколько человек приехали в регион с литовской стороны.Упрощенный визовый режим для иностранцев в Калининградской области начал действовать с 1 июля. Электронную визу могут оформить жители 53 стран. Документ действителен 30 дней. С ним турист может находится в Калининградской области не более восьми суток.Уже оформили анкеты на получении электронных виз более 2000 человек из 30 стран. Самую большую активность проявляют туристы из Германии, Эстонии и Латвии. Ранее подобный порядок был введён на Дальнем Востоке, передает телеканал "Россия 24".