В Башкирии рухнул мост из культового советского сериала Вечный зов. Переправа в районе населенного пункта Белорецк в последние годы находилась в аварийном состоянии, и в начале июля окончательно разрушилась. На реконструкцию моста потребуется 30 миллионов рублей, что местным властям не под силу.

В Башкирии рухнул мост из культового советского сериала "Вечный зов". Переправа в районе населенного пункта Белорецк в последние годы находилась в аварийном состоянии, и в начале июля окончательно разрушилась. На реконструкцию моста потребуется 30 миллионов рублей, что местным властям не под силу. Поэтому принято решение его демонтировать. Эти работы обойдутся не более 4 миллионов.Как сообщают "33Live.Ru Башкортостан", жители Белорецка делятся в соцсетях фотографиями разрушенного моста. И, конечно, переживают из-за утраты достопримечательности.Деревянный мост через реку Белую построили 80 лет назад. Его длина составляла 550 метров. Во время съемок популярного телевизионного сериала "Вечный зов" на фоне знаменитой переправы снималась сцена, в массовке которой участвовали сотни жителей города.