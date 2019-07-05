Местных жителей уверяют, что волноваться не из-за чего
Местных жителей уверяют, что волноваться не из-за чего
Директор облздрава Алексей Мозалёв коснулся темы организации медпомощи в Оргтруде. Он подчеркнул, что в больнице этого микрорайона сохранят все существующие объёмы оказания медицинской помощи, равно как и все специалистов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях.
С 1 июля микрорайон Оргтруд включили в зону обслуживания Станции скорой медицинской помощи Владимира, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны жителей. Однако в облздраве подчеркивают, эта мера необходима для повышения доступности скорой помощи и качества работы экстренной службы.
Кроме того, в больнице Оргтруда есть кабинет неотложной медпомощи, где работает фельдшер. В распоряжении структурного подразделения поликлиники имеется автомобиль скорой помощи. Получается, в Оргтруде теперь вместо одного работают 2 автомобиля.
Директор департамента здравоохранения готов приехать в Оргтруд на встречу с жителями, чтобы ещё раз рассказать о планах по развитию медицинского учреждения и выслушать их пожелания.
Кроме того, 12 июля пройдт круглый стол, посвящённый развитию системы здравоохранения микрорайона, в котором примут участие представители облздрава, общественности и депутаты ЗакСобрания.
«Мы сообща найдем решения, которые бы способствовали развитию больницы в Оргтруде», – отметил Алексей Мозалёв.