Местных жителей уверяют, что волноваться не из-за чего

Местных жителей уверяют, что волноваться не из-за чегоДиректор облздрава Алексей Мозалёв коснулся темы организации медпомощи в Оргтруде. Он подчеркнул, что в больнице этого микрорайона сохранят все существующие объёмы оказания медицинской помощи, равно как и все специалистов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях.С 1 июля микрорайон Оргтруд включили в зону обслуживания Станции скорой медицинской помощи Владимира, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны жителей. Однако в облздраве подчеркивают, эта мера необходима для повышения доступности скорой помощи и качества работы экстренной службы.Кроме того, в больнице Оргтруда есть кабинет неотложной медпомощи, где работает фельдшер. В распоряжении структурного подразделения поликлиники имеется автомобиль скорой помощи. Получается, в Оргтруде теперь вместо одного работают 2 автомобиля.Директор департамента здравоохранения готов приехать в Оргтруд на встречу с жителями, чтобы ещё раз рассказать о планах по развитию медицинского учреждения и выслушать их пожелания.Кроме того, 12 июля пройдт круглый стол, посвящённый развитию системы здравоохранения микрорайона, в котором примут участие представители облздрава, общественности и депутаты ЗакСобрания.«Мы сообща найдем решения, которые бы способствовали развитию больницы в Оргтруде», – отметил Алексей Мозалёв.