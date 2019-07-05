Участниками группы совершено не менее 5 аналогичных противоправных деяний. Общая сумма ущерба составила свыше 2 миллионов рублей...
СО ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела в отношении участников организованной группы, совершавших мошеннические хищения денежных средств граждан.
Установлено, что злоумышленники, являясь руководителями и сотрудниками одного из обществ, заключали с потерпевшими договоры займа от имени данного общества. Согласно договору, заемщики были обязаны выплачивать определенные проценты от суммы займа. Однако получив денежные средства, фигуранты условия договора не выполняли, а денежные средства похищали.
Таким образом, участниками группы совершено 5 аналогичных противоправных деяний. Общая сумма ущерба составила свыше 2 миллионов рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество».
К уголовной ответственности привлечены трое подозреваемых в возрасте от 33 до 52 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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