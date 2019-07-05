Близ Джубги, что в Краснодарском крае, перевернулось прогулочное судно. 18 человек из 20 находившихся на борту спасены, остальных ищут.

Близ Джубги, что в Краснодарском крае, перевернулось прогулочное судно. 18 человек из 20 находившихся на борту спасены, остальных ищут. Это был катамаран, уточняет ТАСС.Как сообщили местные власти, никто в результате инцидента в Черном море не пострадал. На катамаране находились и дети, и взрослые. Данных о пострадавших у представителей администрации Туапсинского района пока нет. В свою очередь, экстренные службы отмечают, что одна женщина находится в тяжелом состоянии.