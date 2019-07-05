В детском лагере Восход Ленинградской области, зафиксировали вспышку инфекционного заболевания. Информациям об этом стала известна сегодня утром, сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Следственный комитет региона уже начал проверку по факту ЧП.

В детском лагере "Восход" Ленинградской области, зафиксировали вспышку инфекционного заболевания. Информациям об этом стала известна сегодня утром, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Следственный комитет региона уже начал проверку по факту ЧП.В течение последней недели о плохом самочувствии сообщали более десятка детей, отдыхавших в оздоровительном лагере. У восьми было диагностировано инфекционное заболевание, четверо были госпитализированы. Причиной стало использование в учреждении некачественных продуктов.В настоящий момент все дети выписаны из больницы. Всех, кто оказался в зоне риска, медики взяли под наблюдение. В пищеблоке и жилых корпусах лагеря начали проводить дезинфекцию. Также внесли изменение в меню отдыхающих.Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы продуктов для исследования. В Комитете общего и профессионального образования Ленинградской области, в ведомстве которого находится "Восход", заявили, что приняты все возможные меры, чтобы не допустить распространения заболевания. Сейчас в лагере по-прежнему отдыхают около двух сотен детей.