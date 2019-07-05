Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии. Врачи обнаружили на ее теле множественные ссадины, синяки, открытый перелом кисти. Ребенку срочно сделали операцию по восстановлению кровообращения в руке.

Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии. Врачи обнаружили на ее теле множественные ссадины, синяки, открытый перелом кисти. Ребенку срочно сделали операцию по восстановлению кровообращения в руке, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местный Минздрав. Конечность удалось сохранить.Позднее пострадавшую планируют отправить в детскую клинику Леонида Рошаля, где девочка пройдет восстановительную терапию. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности главы Республики Махмуд-Али Калиматов.По предварительным данным, травмировала ребенка близкая родственница – тетка по отцовской линии. С ней уже работают полицейские, написала на своей странице в соцсети Instagram уполномоченная по правам ребенка Зарема Чахкиева. Женщину накажут по всей строгости, заявила омбудсмен.Посмотреть эту публикацию в InstagramЛюдя! Умоляю Вас не говорите того чего не знаете!!!!