Пожар уничтожил 45 тысяч бочек с виски в американском штате Кентукки - это около 7 миллионов литров. Огонь вспыхнул на складе алкогольных напитков известного бренда Jim Beam.

Пожар уничтожил 45 тысяч бочек с виски в американском штате Кентукки — это около 7 миллионов литров. Огонь вспыхнул на складе алкогольных напитков известного бренда Jim Beam.Часть алкоголя попала в водоёмы. Теперь власти опасаются массовой гибели рыбы в реке.Пожар начался накануне, сразу на двух складах.По предварительной версии, причиной стал удар молнии. Как сообщают СМИ, из одной бочки получается в среднем до 200 бутылок виски стандартного размера. Таким образом, потребители недополучат около 6 миллионов бутылок.Аналогичная ситуация уже происходила в США в 2015 году. Тогда было уничтожено три миллиона литров виски. И тоже всему виной была молния.