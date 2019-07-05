Фактический рост платы за коммунальные услуги в среднем по региону в 2018 году составил 3,59 %

Фактический рост платы за коммунальные услуги в среднем по региону в 2018 году составил 3,59 %За последние три года темпы роста коммунальных платежей в Костромской области сократились более чем в 2 раза: с 10,9% в 2015 году до 3,59% в 2018 году. В регионе наблюдается самый низкий показатель изменения коммунальных тарифов за последние 10 лет, такие данные приводятся в отчете администрации региона по итогам года.Фактический рост платы за коммунальные услуги в среднем по региону в 2018 году составил 3,59 %, что ниже утвержденного Правительством Российской Федерации для Костромской области – 3,7%. Это самый низкий показатель изменения тарифов за последние 10 лет.«Основная задача, поставленная перед нами руководством страны по ограничению платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, выполнена. Чтобы добиться таких результатов, на территории региона был реализован комплекс компенсационных мер, чтобы не допустить значительного роста коммунальных платежей для граждан», - комментирует глава региона Сергей Ситников.В муниципальных образованиях, где население оплачивает не 100-процентную стоимость услуги отопления, были приняты решения о возмещении недополученных доходов теплоснабжающих организаций за счёт бюджетных средств. Ежегодно на эти цели выделяется около 400 млн рублей.Также в областном бюджете предусмотрены адресные субсидии семьям, в которых плата за услуги ЖКХ превышает 22% в совокупном доходе семьи. Общая сумма средств в минувшем году, направленная на эти цели, составила 287 млн рублей. Это на 20 млн рублей больше, чем в 2017 году.Кроме того, в регионе продолжается работа по внедрению в сфере ЖКХ энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности.В 2018 году для сокращения расходов на коммунальные услуги в трех социальных учреждениях были заменены нерентабельные угольные котельные на газовые. Ещё в 3 образовательных учреждениях установлены котлы наружного размещения, построена автономная котельная для родильного дома города Костромы. Стоимость выполненных работ составила 29 млн рублей. Ежегодная экономия для областного бюджета оценивается более чем в 8 млн рублей.