В Мексике усиливаются акции протеста полицейских. Митингующие перекрыли столичные дороги и ряд федеральных трасс. Поводом послужило намерение властей распустить органы правопорядка и перевести их в состав Национальной гвардии.

В Мексике усиливаются акции протеста полицейских. Митингующие перекрыли столичные дороги и ряд федеральных трасс. Поводом послужило намерение властей распустить органы правопорядка и перевести их в состав Национальной гвардии.Предполагается, что после объединения часть правоохранителей уволят, остальным же урежут заработную плату. По этому поводу уже высказался президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он опроверг эти утверждения и обвинил в организации митингов своего предшественника Фелипе Кальдерона. Сам Кальдерон обвинения отверг и призвал власти к диалогу с митингующими, сообщает телеканал "Россия 24".