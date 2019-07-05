Город проработает возможность создания огородов на крышах транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, выступая на Moscow Urban Forum.

Вице-президент по городскому планированию и дизайну, McKinsey&Company, ОАЭ Ги Перри отметил, что люди должны быть вовлечены в городскую жизнь. Они могут вместе с экспертами участвовать в разработке городских проектов, это может быть просто посадка деревьев или развитие огородничества прямо в городе.Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что на форуме были представлены проекты, которые, например, подразумевают создание огородов прямо на крышах ТПУ, такой опыт уже используется в мире."Мы были поражены такой возможностью, но она нам очень понравилась. Мэр дал мне поручение проработать этот вопрос и понять, на каком ТПУ мы могли бы выращивать овощи", - сказал Марат Хуснуллин.Он отметил, что сами проекты ТПУ – одни из самых сложных. Еще 11 лет назад город не знал, как развивать это направление. По сути у нас до этого было только одно ТПУ – это площадь трех вокзалов. Сегодня город 35 ТПУ уже построено, 97 проектируется и строится. Наша задача сделать ТПУ – многофункциональными, заключил он.