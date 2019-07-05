Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, с помощью приспособлений, позволяющих отпирать оконные рамы, взламывали металлические решетки и незаконно проникали в квартиры граждан через окна...

«СУ УВД по СВАО направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту квартирных краж, совершенных на территории г. Москвы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования установлено, что злоумышленники, действуя в составе организованной группы, с помощью приспособлений, позволяющих отпирать оконные рамы, взламывали металлические решетки и незаконно проникали в квартиры граждан через окна, после чего совершали хищение имущества.Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 41 и 46-летний москвичи.Как выяснилось, аналогичным способом участники группы совершили 13 противоправных деяний. Общий материальный ущерб составляет около 4 миллиона рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28